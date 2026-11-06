В Краснодарском крае создадут буферные зоны между медведями и жилой застройкой
Власти и научное сообщество Краснодарского края предложили нормативно закрепить буферные зоны между местами обитания бурых медведей и жилой застройкой. В таких зонах планируется использовать отпугивающие системы и устанавливать защищенные мусорные контейнеры. Меры обсудили на совещании, организованном по инициативе депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко. Все предложения будут направлены в федеральный центр.
По мнению участников, в регионе существует пробел в системе экстренного реагирования: при заходе медведя в населенный пункт или горнолыжный кластер неясно, какая структура должна действовать первой. Формально отвечать должны полицейские, но у них нет оснащения для работы с крупным хищником. В итоге полиции и сотрудникам особо охраняемых природных территорий приходится срочно искать охотника с действующей лицензией, срок которой составляет всего месяц. Участники совещания считают, что такая схема требует изменений федерального регулирования. Представители ООПТ и краевой прокуратуры поддержали привлечение охотпользователей к профилактической работе вблизи населенных пунктов и туристических объектов.
Масштаб проблемы иллюстрирует статистика Сочинского нацпарка. По данным участкового госинспектора Реваза Пруидзе, в 2026 году в Сочи зарегистрировано 496 сообщений о выходах медведей в город и населенные пункты; к людям выходят порядка 80–85 особей. Зафиксированы три инцидента, в которых люди едва не пострадали,— у мусорных контейнеров на курортах и после проникновения медведя в столовую. За пределами Сочи в Мостовском районе в 2025 году животные шесть раз выходили в населенные пункты, в том числе с медвежатами. В текущем году заходов не зафиксировано, но медведей продолжают замечать в 600–1000 м от жилых территорий.
Специалисты объясняют участившиеся выходы сочетанием факторов: сокращением пищевой конкуренции из-за уменьшения численности кабанов на Северном Кавказе, ростом популяции медведей и доступностью пищевых отходов. Вытесняемые с кормовых участков молодые особи все чаще добывают пропитание на открытых мусорных площадках.