В Краснодарском крае создадут буферные зоны между медведями и жилой застройкой

Масштаб проблемы иллюстрирует статистика Сочинского нацпарка. По данным участкового госинспектора Реваза Пруидзе, в 2026 году в Сочи зарегистрировано 496 сообщений о выходах медведей в город и населенные пункты; к людям выходят порядка 80–85 особей. Зафиксированы три инцидента, в которых люди едва не пострадали,— у мусорных контейнеров на курортах и после проникновения медведя в столовую. За пределами Сочи в Мостовском районе в 2025 году животные шесть раз выходили в населенные пункты, в том числе с медвежатами. В текущем году заходов не зафиксировано, но медведей продолжают замечать в 600–1000 м от жилых территорий.