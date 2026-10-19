В Кении проповедника признали виновным в смерти 190 детей

Пол Маккензи был арестован в 2023 году после получения информации от осведомителя. Спустя несколько недель после этого в лесу были найдены захоронения более 400 тел. Нанятые для эксгумации местные жители рассказали журналистам о находках. В некоторых могилах были найдены по несколько тел младенцев и детей постарше со связанными руками и ногами. Из-за сильного разложения многие останки остались неопознанными и проходят в судебных документах под номерами.