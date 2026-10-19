В Кении проповедника признали виновным в смерти 190 детей
Кенийский суд в Момбасе признал лидера секты проповедника Пола Маккензи виновным в убийстве 191 человека, 190 из которых — дети, сообщает Al Jazeera. Ему и 28 его последователям также предъявлены обвинения по другим делам, включая терроризм, радикализацию и лишение детей образования.
Проповедуемый ими культ, представлявший собой христианскую секту конца времен, принуждал к голодной смерти ради «встречи с Иисусом». Также последователям запрещалось посещать образовательные учреждения и пользоваться современной медициной. Популярность секта приобрела благодаря телетрансляциям проповедей Пола Маккензи. Вину обвиняемые не признали, утверждая, что никого к голоду не принуждали.
Пол Маккензи был арестован в 2023 году после получения информации от осведомителя. Спустя несколько недель после этого в лесу были найдены захоронения более 400 тел. Нанятые для эксгумации местные жители рассказали журналистам о находках. В некоторых могилах были найдены по несколько тел младенцев и детей постарше со связанными руками и ногами. Из-за сильного разложения многие останки остались неопознанными и проходят в судебных документах под номерами.
Как отмечает BBC, судебный процесс разделил близких и последователей проповедника. Некоторые выжившие до сих пор называют Маккензи своим «духовным отцом» и отказываются верить в его вину. В то же время его родной сын Дэн Пол Маккензи выступал против отца в суде, называя его лидером секты и жестоким массовым убийцей, который обязан понести суровое наказание.
Мера наказания обвиняемым будет объявлена в ноябре.