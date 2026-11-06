Стройотрасль Ростовской области может сократиться на 5% в 2027 году

Консервативный вариант прогноза предполагает более существенное сокращение в 2027 году — на 7%, до 343,5 млрд руб. Это на 9,3 млрд руб. меньше ожидаемого объема работ в 2026 году и на 7,4 млрд руб. ниже базового прогноза. В 2028 и 2029 годах власти рассчитывают на стабилизацию: объем работ без учета изменения цен предполагается сохранить на уровне предыдущего года.