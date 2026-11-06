Стройотрасль Ростовской области может сократиться на 5% в 2027 году
Объем строительных работ в Ростовской области в 2027 году может сократиться на 5% к предыдущему году без учета изменения цен. Показатель заложен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы, использованного при подготовке проекта областного бюджета, документ изучили «Ведомости Юг».
В денежном выражении объем строительных работ в 2027 году прогнозируется на уровне 350,9 млрд руб. против 352,7 млрд руб. в 2026-м. По итогам 2025 года показатель составил 350,3 млрд руб.
В расчетах используется индекс физического объема, показывающий изменение объемов выполненных работ без влияния роста цен на строительные материалы и услуги. По оценке региональных властей, в 2025 году строительство сократилось на 9,8%. На 2026 год также заложено снижение на 5%: при реализации базового сценария спад продолжится третий год подряд.
Консервативный вариант прогноза предполагает более существенное сокращение в 2027 году — на 7%, до 343,5 млрд руб. Это на 9,3 млрд руб. меньше ожидаемого объема работ в 2026 году и на 7,4 млрд руб. ниже базового прогноза. В 2028 и 2029 годах власти рассчитывают на стабилизацию: объем работ без учета изменения цен предполагается сохранить на уровне предыдущего года.