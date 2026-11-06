Суд арестовал инспектора Росприроднадзора по делу о взятке в Ижевске
Обвиняемого отправили под стражу на два месяца
Первомайский райсуд Ижевска заключил под стражу на два месяца 37-летнего государственного инспектора Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере — 200 тыс. руб. от представителя коммерческой организации, сообщили в пресс-службе судов региона.
По версии следствия, деньги инспектор получил 5 ноября в своем служебном кабинете. Вознаграждение предназначалось за выдачу справки об отсутствии нарушений природоохранного законодательства.
На заседании обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако суд счел основания для ареста достаточными и удовлетворил ходатайство следствия.
Ранее СУ СКР по Удмуртии сообщило, что инспектор признал вину. Его действия выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело возбуждено о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.