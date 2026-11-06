Жители Краснодара выделили на «Черную пятницу» почти 8,5 тысячи рублей

Как показало исследование, 32% краснодарцев допускают возможность покупок во время ближайших распродаж, однако большинство из них пока не приняли окончательного решения. Например, 31% респондентов могут приобрести товары, если найдут интересные предложения. Еще 16% намерены участвовать в распродажах, но пока не определились с покупками. Только 2% уже составили список необходимых товаров. При этом 51% жителей кубанской столицы не планируют ничего покупать.