Жители Краснодара выделили на «Черную пятницу» почти 8,5 тысячи рублей
В Краснодаре покупатели планируют потратить на распродажах в период действия акции «Черная пятница» в среднем 8,4 тыс. руб. Таковы результаты исследования финтех-компании «Альфа-Деньги», с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».
Согласно опросу, в Москве средний бюджет составляет 9,2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 11,4 тыс. руб. Самый высокий показатель зафиксирован в Омске (17,9 тыс. руб.), а самый низкий — во Владивостоке и Махачкале (по 3 тыс. руб.).
Как показало исследование, 32% краснодарцев допускают возможность покупок во время ближайших распродаж, однако большинство из них пока не приняли окончательного решения. Например, 31% респондентов могут приобрести товары, если найдут интересные предложения. Еще 16% намерены участвовать в распродажах, но пока не определились с покупками. Только 2% уже составили список необходимых товаров. При этом 51% жителей кубанской столицы не планируют ничего покупать.
По данным экспертов компании «Альфа-Деньги», большинство опрошенных планируют с использованием скидок приобрести одежду и обувь (48% респондентов). В топ-5 популярных в период распродаж товаров вошли мебель и товары для дома (22%), детские товары и игрушки (17%), бытовая техника (9%), а также смартфоны, компьютеры и другая электроника (6%).
В целом по России большинство покупателей собираются потратить в период «Черной пятницы» не более 10 тыс. руб. (32% — 6–10 тыс. руб., 31% — до 5 тыс. руб.). Бюджет от 11 до 15 тыс. руб. предусмотрели 8% опрошенных, а от 16 до 20 тыс. руб. — 17%. Свыше 20 тыс. руб. готовы выделить на покупки 12% участников исследования.