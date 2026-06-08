Десять лет за фейки
Экс-владелец ЮКОСа получил третий приговор
Суд в Москве вынес заочный приговор экс-владельцу нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом). Ему вменяли распространение фейков о российской армии, которые бизнесмен публиковал в соцсетях. Подсудимый получил десять лет колонии. Ранее предпринимателю дважды выносились приговоры по экономическим делам.
Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом) вынесен третий приговор, еще два дела в отношении него расследуются
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
Мещанский райсуд столицы 8 июня вынес приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом). Ему инкриминировалось два эпизода публичного распространения заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2023 года. Поводом для очередного расследования в отношении Михаила Ходорковского (признан иноагентом) стал пост, который он опубликовал в соцсети X в сентябре 2022 года.
В нем иноагент Ходорковский утверждал, что в его распоряжении оказалось письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В документе якобы говорилось о выплатах родственникам погибших участников СВО, по размерам которых бизнесмен мог установить точное количество потерь российской армии.
Второй эпизод относится к июлю 2024 года. Тогда, по версии следствия, экс-владелец ЮКОСа опубликовал на платформе YouTube видео, в котором рассказал о якобы нанесенном российской армией ударе по детской больнице в Киеве. Как выяснило следствие, письмо замминистра оказалось подложным, а сведения об ударе противоречат данным Минобороны.
В ходе прений представитель гособвинения просил назначить господину Ходорковскому (признан иноагентом) 14 лет колонии. Адвокат, в свою очередь, просил оправдать бывшего нефтепромышленника, отмечая, что тот давно живет за границей, использует иностранные источники информации и не знал о ложности распространяемых им сведений.
Судья Оксана Горюнова доводам защиты не вняла, признала фигуранта виновным и назначила ему десять лет колонии, а также в качестве дополнительного наказания запретила ему в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы. Срок отбытия наказания начнет исчисляться с момента задержания бизнесмена на территории России или его выдачи из-за границы.
Первый приговор бизнесмену был вынесен в 2005 году по обвинению в ряде экономических преступлений. В декабре 2010 года Михаил Ходорковский (признан иноагентом) получил по совокупности двух приговоров (на этот раз он обвинялся в хищении нефти у дочерних компаний ЮКОСа) 14 лет колонии.
Затем апелляционная инстанция снизила срок наказания до десяти лет и семи месяцев. В 2013 году он был помилован указом президента и выслан в Германию. Сам бизнесмен называл свое уголовное преследование политически мотивированным.
В декабре 2015 года господина Ходорковского (признан иноагентом) заочно арестовали по обвинению в организации убийства летом 1998 года мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Также бывшему главе ЮКОСа инкриминируют причастность к покушениям в 1998 и 1999 годах на управляющего компанией East Petroleum Handelsgas GmbH Евгения Рыбина.
В октябре 2025 года ФСБ сообщала, что в отношении бывшего владельца ЮКОСа возбудили уголовное дело о террористическом сообществе, насильственном захвате власти и призывах к терроризму.