Десять лет за фейки

Суд в Москве вынес заочный приговор экс-владельцу нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом). Ему вменяли распространение фейков о российской армии, которые бизнесмен публиковал в соцсетях. Подсудимый получил десять лет колонии. Ранее предпринимателю дважды выносились приговоры по экономическим делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом) вынесен третий приговор, еще два дела в отношении него расследуются

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом) вынесен третий приговор, еще два дела в отношении него расследуются

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Мещанский райсуд столицы 8 июня вынес приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом). Ему инкриминировалось два эпизода публичного распространения заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2023 года. Поводом для очередного расследования в отношении Михаила Ходорковского (признан иноагентом) стал пост, который он опубликовал в соцсети X в сентябре 2022 года.

В нем иноагент Ходорковский утверждал, что в его распоряжении оказалось письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В документе якобы говорилось о выплатах родственникам погибших участников СВО, по размерам которых бизнесмен мог установить точное количество потерь российской армии.

Второй эпизод относится к июлю 2024 года. Тогда, по версии следствия, экс-владелец ЮКОСа опубликовал на платформе YouTube видео, в котором рассказал о якобы нанесенном российской армией ударе по детской больнице в Киеве. Как выяснило следствие, письмо замминистра оказалось подложным, а сведения об ударе противоречат данным Минобороны.

В ходе прений представитель гособвинения просил назначить господину Ходорковскому (признан иноагентом) 14 лет колонии. Адвокат, в свою очередь, просил оправдать бывшего нефтепромышленника, отмечая, что тот давно живет за границей, использует иностранные источники информации и не знал о ложности распространяемых им сведений.

Судья Оксана Горюнова доводам защиты не вняла, признала фигуранта виновным и назначила ему десять лет колонии, а также в качестве дополнительного наказания запретила ему в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы. Срок отбытия наказания начнет исчисляться с момента задержания бизнесмена на территории России или его выдачи из-за границы.

Первый приговор бизнесмену был вынесен в 2005 году по обвинению в ряде экономических преступлений. В декабре 2010 года Михаил Ходорковский (признан иноагентом) получил по совокупности двух приговоров (на этот раз он обвинялся в хищении нефти у дочерних компаний ЮКОСа) 14 лет колонии.

Затем апелляционная инстанция снизила срок наказания до десяти лет и семи месяцев. В 2013 году он был помилован указом президента и выслан в Германию. Сам бизнесмен называл свое уголовное преследование политически мотивированным.

В декабре 2015 года господина Ходорковского (признан иноагентом) заочно арестовали по обвинению в организации убийства летом 1998 года мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Также бывшему главе ЮКОСа инкриминируют причастность к покушениям в 1998 и 1999 годах на управляющего компанией East Petroleum Handelsgas GmbH Евгения Рыбина.

В октябре 2025 года ФСБ сообщала, что в отношении бывшего владельца ЮКОСа возбудили уголовное дело о террористическом сообществе, насильственном захвате власти и призывах к терроризму.

Ефим Брянцев