Жителя Адыгейска будут судить после гибели ребенка во время реабилитации

Как установило следствие, обвиняемый систематически оказывал реабилитационные услуги за плату, не имея соответствующего медицинского образования и сертификатов. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).