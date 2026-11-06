Жителя Адыгейска будут судить после гибели ребенка во время реабилитации
В Адыгее перед судом предстанет житель Адыгейска, обвиняемый в оказании небезопасных реабилитационных услуг, повлекшем гибель ребенка. Теучежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в районный суд, передает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, 29 сентября 2026 года мужчина во время оздоровительно-физкультурной реабилитации оставил мальчика одного в наполненной водой ванне. Ребенок утонул.
Как установило следствие, обвиняемый систематически оказывал реабилитационные услуги за плату, не имея соответствующего медицинского образования и сертификатов. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Уголовное дело направлено в Теучежский районный суд для рассмотрения по существу.