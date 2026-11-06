Штормовая волна смыла в море двоих туристов на пляже Териберки
Туристов смыло в море штормовой волной, когда они находились на пляже «Яйца Драконов» в Териберке, сообщил в своем канале в «Максе» мурманский гид Дмитрий Бабенко.
Пострадали двое. Одного следующая волна вернула на берег. Второму не так повезло: туриста унесло в море.
«Его судьба неизвестна. На место выехали службы для проведения поисковой операции»,— сообщил гид.
Дмитрий Бабенко поблагодарил рейнджеров ООПТ за то, что те смогли оперативно прибыть на место и оказать посильную помощь. Гид обратился к коллегам с просьбой проявлять максимальную осторожность при проведении экскурсий на берегу моря в штормовую погоду.
Гид добавил, что ни одно удачное фото или видео не стоит человеческой жизни.