Штормовая волна смыла в море двоих туристов на пляже Териберки

Дмитрий Бабенко поблагодарил рейнджеров ООПТ за то, что те смогли оперативно прибыть на место и оказать посильную помощь. Гид обратился к коллегам с просьбой проявлять максимальную осторожность при проведении экскурсий на берегу моря в штормовую погоду.