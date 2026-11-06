Президент Парагвая захотел уйти после краха крупнейшего цифрового банка

Президент Сантьяго Пенья пообещал привлечь виновных к ответственности и призвал парламент в ускоренном порядке принять закон для обеспечения быстрых выплат вкладчикам. Но громкие заявления главы государства не затмили уже давно преследующую его проблему — обвинения в связах с Ueno Bank. Претензии подобного рода высказывались в адрес парагвайского лидера с самого момента его прихода к власти в 2023 году, но масштаб нынешнего скандала оказался несравним с предыдущими инцидентами.