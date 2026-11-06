Президент Парагвая захотел уйти после краха крупнейшего цифрового банка
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил о своей отставке на фоне финансового кризиса из-за краха местного банка Ueno. Почти 3 млн граждан потеряли доступ к своим счетам, в стране разгорелись протесты с требованием вернуть средства и сменить правительство. Однако парламент страны отставку главы государства принимать не захотел: сначала президенту попытаются объявить импичмент, чтобы лишить его иммунитета и таким образом привлечь к ответственности за крах банка.
Финансовый кризис в Эквадоре, повлекший за собой политическую турбулентность, разразился 3 ноября. Поздней ночью Центробанк страны объявил о введении внешнего управления в цифровом банке Ueno. Как выяснилось, платежеспособность кредитной организации опустилась ниже уровня, минимально допустимого по законодательству страны.
Помимо того что банк управлял почти $850 млн государственных средств, доступ к своим счетам после блокировки потеряли почти 3 млн клиентов (население страны составляет 7 млн человек). Недовольные граждане вышли на улицы, требуя вернуть средства и настаивая на отставке главы государства.
Президент Сантьяго Пенья пообещал привлечь виновных к ответственности и призвал парламент в ускоренном порядке принять закон для обеспечения быстрых выплат вкладчикам. Но громкие заявления главы государства не затмили уже давно преследующую его проблему — обвинения в связах с Ueno Bank. Претензии подобного рода высказывались в адрес парагвайского лидера с самого момента его прихода к власти в 2023 году, но масштаб нынешнего скандала оказался несравним с предыдущими инцидентами.