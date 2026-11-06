В Геленджике отпраздновали День народного единства

«Сегодня, в рамках Дня народного единства, такой забег проходит впервые. При этом в целом у нас уже сложилась хорошая традиция — это восьмое по счету восхождение на терренкур. Уверен, что проведение забега в День народного единства также станет доброй традицией. В Геленджике проживают представители более 80 национальностей, и сегодня мы все вместе собрались на этой площадке»,— заявил Алексей Богодистов.