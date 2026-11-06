В Геленджике отпраздновали День народного единства
В Геленджике 2 ноября прошли мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Программа объединила спортивную и благотворительную составляющие: утром жители и гости города приняли участие в массовом восхождении по терренкуру «Маркотх», а днем на площадке культурно-делового центра «Геленджик Арена» состоялось праздничное мероприятие с концертом в поддержку фонда «Геленджик — город добра».
Участие в спортивном мероприятии приняли как опытные спортсмены, так и любители активного отдыха разных возрастных групп. Перед началом восхождения к участникам обратился глава Геленджика Алексей Богодистов. Мэр отметил, что создание инфраструктуры терренкура стало возможным благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и выделенному финансированию.
«Сегодня, в рамках Дня народного единства, такой забег проходит впервые. При этом в целом у нас уже сложилась хорошая традиция — это восьмое по счету восхождение на терренкур. Уверен, что проведение забега в День народного единства также станет доброй традицией. В Геленджике проживают представители более 80 национальностей, и сегодня мы все вместе собрались на этой площадке»,— заявил Алексей Богодистов.
Основной маршрут терренкура составляет около 4 км в одну сторону и проходит по хребту Маркотх с видами на Геленджикскую бухту и город. Перед стартом для участников организовали разминку, а после восхождения состоялись торжественное награждение и культурная программа. Гости могли принять участие в тематической викторине, розыгрыше призов и посмотреть выступления творческих коллективов. Для участников также подготовили горячую кашу и чай.
Вторая часть праздничной программы прошла в культурно-деловом центре «Геленджик Арена». В торжественном мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Дарья Дьякова, председатель Думы Геленджика Михаил Димитриев, Герои России Евгений Шендрик и Артем Чумаров. Праздник объединил представителей разных поколений и национальностей, общественников, волонтеров, молодежь и семьи участников специальной военной операции.
В ходе торжественной части глава города вручил благодарности жителям, которые помогают фонду «Геленджик — город добра» и участвуют в благотворительной деятельности. Среди награжденных — предприниматели, сотрудники учреждений, преподаватели, студенты и волонтеры. Они собирают средства, шьют необходимые военнослужащим вещи, принимают и сортируют гуманитарную помощь, доставляют грузы в зону СВО. Также отметили представителей национально-культурных и общественных организаций, работающих над сохранением языков и традиций народов России и укреплением добрососедских отношений.
Еще одним событием церемонии стало вручение паспортов гражданина Российской Федерации восьми юным геленджичанам. Первые документы получили Даниил Высоцкий, Виктория Джахбарова, Ксения Закиева, Артемий Кудрявцев, Дмитрий Прачев, Дарья Соколова, Андрей Суворов и Вероника Третякова.
В концертной программе выступили Государственный Кубанский духовой оркестр творческого объединения «Премьера» имени Л.Г. Гатова, вокальные и хореографические коллективы Геленджика, а также приглашенные артисты. На сцене свои номера представили ансамбли «Атаман», «Чумаки», «Талисман», ансамбль армянского танца «Ани» и студия греческой культуры «Ангалица».
Отдельный музыкальный номер посвятили семьям военнослужащих: для жен и матерей участников СВО прозвучала композиция «С любимыми не расставайтесь» в исполнении женского состава арт-группы «Мир». Кроме того, юнармейцы вручили женщинам цветы.
Отдельную часть программы посвятили работе фонда «Геленджик — город добра». Зрителям показали видеоматериал о помощи военнослужащим и слова благодарности от бойцов. На экранах разместили информацию об актуальных потребностях участников СВО и QR-коды для желающих поддержать сбор средств. В фойе культурного центра также организовали тематическую выставку и сбор пожертвований. Все собранные средства направят на поддержку российских военнослужащих.
Иначе говоря, праздничные мероприятия в Геленджике объединили спортивные инициативы, культурную программу, чествование активных жителей и благотворительную помощь.