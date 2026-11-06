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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

Карантин по бешенству в Тольятти объявили из-за больной домашней кошки

Животному не делали необходимых прививок
Причиной объявления карантина по бешенству в Центральном районе Тольятти стала больная домашняя кошка. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном департаменте ветеринарии.

Екатерина Якель / Коммерсантъ

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«Особенно тревожно, что кошка хоть и была домашней, но вакцинацию от бешенства ранее не проходила. Это еще раз напоминает: даже домашние питомцы нуждаются в регулярной вакцинации», — сообщили в ведомстве.
Представители профильного департамента уточнили, что в настоящее время приняты все необходимые меры: очаг заболевания локализован, проводится комплекс мероприятий.
Ранее в 2026 году в Тольятти уже объявлялся карантин по заболеванию. Бешенство было выявлено у лисы в Автозаводском районе.
Георгий Портнов