Карантин по бешенству в Тольятти объявили из-за больной домашней кошки
Животному не делали необходимых прививок
Причиной объявления карантина по бешенству в Центральном районе Тольятти стала больная домашняя кошка. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном департаменте ветеринарии.
«Особенно тревожно, что кошка хоть и была домашней, но вакцинацию от бешенства ранее не проходила. Это еще раз напоминает: даже домашние питомцы нуждаются в регулярной вакцинации», — сообщили в ведомстве.
Представители профильного департамента уточнили, что в настоящее время приняты все необходимые меры: очаг заболевания локализован, проводится комплекс мероприятий.
Ранее в 2026 году в Тольятти уже объявлялся карантин по заболеванию. Бешенство было выявлено у лисы в Автозаводском районе.