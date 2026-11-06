В Ростове задержали подозреваемого в убийстве семейной пары
В Ростове-на-Дону задержан и заключен под стражу подозреваемый в похищении и убийстве семейной пары. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, 30 октября 2026 года подозреваемый насильно поместил супругов в автомобиль и вывез в безлюдное место на территории Аксайского района, где их убил.
Следователи и криминалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.