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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве семейной пары

В Ростове-на-Дону задержан и заключен под стражу подозреваемый в похищении и убийстве семейной пары. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, 30 октября 2026 года подозреваемый насильно поместил супругов в автомобиль и вывез в безлюдное место на территории Аксайского района, где их убил.
Следователи и криминалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Мария Хоперская