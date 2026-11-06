В Новороссийске установят систему контроля за парковкой электросамокатов

3 ноября Минтранс России вынес на общественное обсуждение проект изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Среди предложений — разграничить электросамокаты и электровелосипеды, определить условия их движения и запретить перевозку пассажиров. Проект также предусматривает платные парковки для электросамокатов и специальную разметку для парковочных мест.