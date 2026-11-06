В Новороссийске установят систему контроля за парковкой электросамокатов
В Новороссийске планируют внедрить комплексы автоматического контроля парковок средств индивидуальной мобильности. Система будет выявлять электросамокаты, оставленные на проезжей части, клумбах и газонах. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Кравченко.
За нарушения владельцев СИМ намерены привлекать к административной ответственности. Для физических лиц штраф составит 1 тыс. руб., при повторном нарушении — 3 тыс. руб. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере 15 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.
«Наша цель — обеспечить комфортное и безопасное городское пространство для всех жителей и гостей Новороссийска. Убедительная просьба к владельцам и арендаторам электросамокатов относиться к парковке ответственно»,— написал господин Кравченко.
С 1 марта 2027 года в Краснодарском крае должны вступить в силу штрафы за размещение СИМ вне специально обозначенных мест. Для граждан штраф составит 1 тыс. руб., для предпринимателей без образования юрлица — 10 тыс., для юридических лиц — 100 тыс. руб.
3 ноября Минтранс России вынес на общественное обсуждение проект изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Среди предложений — разграничить электросамокаты и электровелосипеды, определить условия их движения и запретить перевозку пассажиров. Проект также предусматривает платные парковки для электросамокатов и специальную разметку для парковочных мест.