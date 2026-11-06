В Астраханской области ужесточат требования к региональным операторам ТКО

Регоператора обяжут следить за состоянием не только контейнерных площадок, но и прилегающей территории в радиусе трех метров. Площадку нужно будет сфотографировать до и после вывоза мусора. Также компании предстоит наладить взаимодействие с органами местного самоуправления при выявлении мест накопления ТКО, не предусмотренных реестрами, определять целесообразность контейнерного или бесконтейнерного вывоза и направлять предложения о внедрении раздельного накопления отходов.