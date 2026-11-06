В Астраханской области ужесточат требования к региональным операторам ТКО
Компании обяжут следить не только за контейнерными площадками
В феврале 2027 года истекает срок работы действующих региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «ЭкоЦентр» и ООО «Чистая Среда». В связи с этим предстоит конкурсный отбор, документацию, включая проект соглашения, уже готовят. По поручению губернатора Игоря Бабушкина требования к компаниям пересмотрели.
Регоператора обяжут следить за состоянием не только контейнерных площадок, но и прилегающей территории в радиусе трех метров. Площадку нужно будет сфотографировать до и после вывоза мусора. Также компании предстоит наладить взаимодействие с органами местного самоуправления при выявлении мест накопления ТКО, не предусмотренных реестрами, определять целесообразность контейнерного или бесконтейнерного вывоза и направлять предложения о внедрении раздельного накопления отходов.
Министр строительства и ЖКХ региона Наталья Маркитантова отметила, что подготовка к конкурсу идет заблаговременно, чтобы смена договорного периода не отразилась на качестве услуги. Даже если сроки конкурса сорвутся, действующий оператор продолжит вывоз мусора, но его статус будет временным, а тариф останется прежним до утверждения нового оператора. В областном правительстве также заявили, что контроль за работой регоператора усилят.