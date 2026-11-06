Более 1,7 млн жителей Кубани вакцинировались от гриппа
В Краснодарском крае прививку от гриппа сделали более 1,7 млн человек. План вакцинации выполнен примерно на 60%, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Крушельницкий.
По словам главы ведомства, за последние два месяца заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе оказалась вдвое ниже, чем за аналогичный период 2025 года. Среди заболевших, как утверждает министр, нет привитых от гриппа жителей.
Массовая иммунизация направлена на формирование коллективного иммунитета, который должен ограничить распространение вируса и снизить риски для тех, кто наиболее уязвим к инфекции, в том числе детей, пожилых людей и граждан с противопоказаниями к вакцинации.
В минздраве края напоминают, что для формирования иммунитета после прививки требуется около двух недель. Ведомство призывает жителей пройти вакцинацию до начала зимнего сезона.