Корейская компания взыскала 20 тысяч рублей с кубанского продавца игрушек
Арбитражный суд Краснодарского края обязал индивидуального предпринимателя из станицы Тбилисской выплатить южнокорейской компании «Янгтойз, Инк.» 20 тыс. руб. компенсации за продажу контрафактной игрушки с персонажами мультсериала «Тоботы», следует из решения суда, на которое обратил внимание «Ъ-Кубань».
Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года в магазине «Калинка-Малинка» была приобретена игрушка-трансформер с обозначениями «mini ROBOT», сходными до степени смешения с товарным знаком южнокорейской компании. Кроме того, на товаре размещены изображения, воспроизводящие рисунки персонажей «Тобот Икс», «Тобот Эдвенчер Икс», «Карактер Кори Чар», «Тобот Уай», «Тобот Зет», «Тобот Си», «Атлон Рокки», «Спид» и «Шаттл».
«Тоботы» — южнокорейский анимационный сериал о роботах-трансформерах, по мотивам которого выпускается популярная среди детей линейка игрушек.
Изначально иск в суд подала краснодарская компания «Азбука права», получившая права требования по договору цессии. Однако в ходе разбирательства она отказалась от иска, и производство по делу в этой части было прекращено. Самостоятельные требования заявил сам правообладатель — корейская компания «Янгтойз, Инк.».
Факт нарушения подтвержден видеозаписью покупки и кассовым чеком.
Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону.