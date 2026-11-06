Корейская компания взыскала 20 тысяч рублей с кубанского продавца игрушек

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года в магазине «Калинка-Малинка» была приобретена игрушка-трансформер с обозначениями «mini ROBOT», сходными до степени смешения с товарным знаком южнокорейской компании. Кроме того, на товаре размещены изображения, воспроизводящие рисунки персонажей «Тобот Икс», «Тобот Эдвенчер Икс», «Карактер Кори Чар», «Тобот Уай», «Тобот Зет», «Тобот Си», «Атлон Рокки», «Спид» и «Шаттл».