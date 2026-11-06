Жительницу Татарстана осудили за наезд гидроцикла на сапбордиста
Зеленодольский городской суд приговорил 22-летнюю жительницу Казани к году лишения свободы в колонии-поселении за столкновение гидроцикла с сапбордом, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным суда, в июле девушка управляла гидроциклом на Волге возле поселка Октябрьский без необходимых для этого прав. Во время маневрирования она столкнулась с сапбордом, на котором находились трое мужчин. Один из них получил травму головы, упал в воду и утонул.
Суд признал девушку виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Также она должна выплатить 1,3 млн руб. компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего.