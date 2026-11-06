Жительницу Татарстана осудили за наезд гидроцикла на сапбордиста

По данным суда, в июле девушка управляла гидроциклом на Волге возле поселка Октябрьский без необходимых для этого прав. Во время маневрирования она столкнулась с сапбордом, на котором находились трое мужчин. Один из них получил травму головы, упал в воду и утонул.