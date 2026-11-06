На трассе М-4 «Дон» и автодорогах Ростовской области прогнозируют гололед

Пешеходам предписано переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом на мокром покрытии создает риск наезда, поскольку остановить автомобиль мгновенно невозможно.