На трассе М-4 «Дон» и автодорогах Ростовской области прогнозируют гололед
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» и региональных автодорогах действуют опасные погодные условия: ожидаются дожди при околонулевой температуре с риском образования гололеда. Об этом сообщили в компании «Автодор».
Дожди зафиксированы также Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае. Температура воздуха удерживается около нуля градусов: вода на дорожном покрытии образует ледяную пленку, увеличивающую тормозной путь. В Московской и Тульской областях местами ожидается снег.
ГИБДД Ростовской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, исключить резкие маневры, внезапные торможения и перестроения. Повышенное внимание следует уделять пешеходным переходам и перекресткам. Для видимости в дневное время предусмотрен ближний свет фар.
Пешеходам предписано переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом на мокром покрытии создает риск наезда, поскольку остановить автомобиль мгновенно невозможно.