В Оренбурге подозреваемого в убийстве младенца отправили в СИЗО
По версии следствия, отец задушил собственного ребенка
Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО 22-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве собственного сына-младенца. Фигурант уголовного дела будет содержаться под стражей до января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заседание началось в пятницу, 6 ноября, в 14:00 (MSK+2) и прошло в закрытом режиме. Несколькими часами ранее СУ СКР по Оренбургской области сообщило о задержании мужчины, который, по мнению следствия, убил своего ребенка во вторник, 3 ноября.
Преступление было совершено в центре города. Фигурант умышленно перекрыл младенцу дыхательные пути, и тот скончался. По данным прокуратуры, в момент преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Силовики проверяют мать погибшего на причастность к преступлению . Расследование продолжается.