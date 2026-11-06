В Оренбурге подозреваемого в убийстве младенца отправили в СИЗО

Заседание началось в пятницу, 6 ноября, в 14:00 (MSK+2) и прошло в закрытом режиме. Несколькими часами ранее СУ СКР по Оренбургской области сообщило о задержании мужчины, который, по мнению следствия, убил своего ребенка во вторник, 3 ноября.