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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Сибирь

Томич вместо лося застрелил двух охотников

В Томской области местный житель застрелил двух охотников, ошибочно приняв их за лося. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону.
По данным ведомства, днем 5 ноября томич находился на охоте в лесу недалеко от села Мишутино Зырянского района. Приняв силуэты двух мужчин за животное, он несколько раз выстрелил из ружья.
От полученных ранений один из пострадавших скончался на месте, второй погиб по пути в больницу. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Александра Стрелкова