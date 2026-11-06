Горсуд Петербурга отреагировал на жалобу адвокатов блогера Ремесло
Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России, останется под стражей. Петербургский городской суд оставил без удовлетворения соответствующую жалобу защитников блогера. Информацией об этом поделился ТАСС, сославшись на объединенную пресс-службу судов города.
В июле нынешнего года стало известно о задержании и аресте Ремесло. До осени он находился под стражей в Москве. Затем его перевезли в Петербург. Дело блогера рассматривает Приморский районный суд.
Адвокаты Сергей Бадамшин и Владлен Цискаришвили направили апелляционную жалобу, в которой просили отменить постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Городской суд, рассмотрев документ, оставил решение без изменений. Блогер останется под стражей.
Илье Ремесло предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Он арестован до 8 марта. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале.