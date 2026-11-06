В Ярославле под КРТ планируют отдать 1,76 га на улице Кавказской
В Заволжском районе Ярославля планируют провести комплексное развитие двух несмежных территорий на улице Кавказской общей площадью 17,55 тыс. кв. м. Это следует из опубликованного проекта постановления мэрии города.
В границы КРТ предлагается включить территорию площадью 13 998 кв. м в районе домов №10 и №12 и территорию площадью 3554 кв. м в районе дома №11. Все три жилых дома предусмотрены к сносу.
Проект допускает строительство многоквартирных домов высотой до четырех надземных этажей и блокированных жилых домов высотой до трех этажей. Площадь озеленения территории общего пользования должна составлять не менее 25% площади КРТ. На первых этажах многоквартирных домов предусмотрены нежилые помещения.
Застройщика предполагается определить по итогам торгов. Предельный срок реализации проекта — восемь лет с момента заключения договора о КРТ. Победителю потребуется подготовить документацию по планировке территорий в соответствии с согласованным мастер-планом.
Потребность будущих жителей в местах в школах и детских садах планируют обеспечить за счет существующих и запланированных учреждений. В документе, в частности, указаны дополнительный корпус детсада №92 на 80 воспитанников на улице Клубной и школа на 1 тыс. мест на улице 2-й Шоссейной.