В Ярославле под КРТ планируют отдать 1,76 га на улице Кавказской

Потребность будущих жителей в местах в школах и детских садах планируют обеспечить за счет существующих и запланированных учреждений. В документе, в частности, указаны дополнительный корпус детсада №92 на 80 воспитанников на улице Клубной и школа на 1 тыс. мест на улице 2-й Шоссейной.