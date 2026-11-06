В Ярославле автомобиль сбил подростка
В Ярославле на проспекте Ленина в ДТП пострадала девушка-подросток. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Авария произошла 5 ноября в 17:53 в районе дома №61А. По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения за рулем Opel совершил наезд на пешехода. Пострадавшую доставили в больницу, назначено амбулаторное лечение.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Проводится административное расследование.