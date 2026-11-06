Прокуратура требует от компании Алексея Репика вернуть участки под Переславлем
Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура требует от ООО «Усадьба Охотино» передать в собственность Российской Федерации два земельных участка у реки Нерли в Переславском округе Ярославской области. Совладельцем компании является известный бизнесмен Алексей Репик. Об этом сообщает АБН со ссылкой на материалы дела в Арбитражном суде региона.
Спорные участки расположены в деревне Охотино. По данным агентства, участок площадью 103 кв. м пересекается с землями водного фонда реки Нерль, второй, площадью 6,9 тыс. кв. м, попадает в ее береговую полосу.
Иск подан в интересах межрегионального управления Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях и Верхне-Волжского бассейнового водного управления. Третьими лицами привлечены региональное управление Росреестра, ООО «Перелески», областные министерства лесного хозяйства и природопользования и имущественных отношений.
По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцем «Усадьбы Охотино» является основатель фармацевтической группы «Р-Фарм», председатель объединения «Деловая Россия» Алексей Репик. Ему принадлежит 75% в компании. Основной вид деятельности ООО «Усадьба Охотино» — аренда и управление недвижимостью, среди дополнительных — гостиничный и ресторанный бизнес.