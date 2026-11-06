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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга-Урал

Раис Татарстана поздравил жителей с Днем Конституции республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции. Он отметил роль документа в развитии Татарстана и сохранении межнационального и межконфессионального согласия, сообщила пресс-служба главы региона.
Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Конституция Татарстана была принята 34 года назад. По словам господина Минниханова, документ закрепил гарантии прав и свобод граждан и стал основой социально-экономического и общественно-политического развития республики.
Раис поблагодарил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева за работу в период кардинальных перемен. Он отметил его роль в сохранении мира и согласия, а также в формировании основы для дальнейшего развития региона.
Анна Кайдалова