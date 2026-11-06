Приставы Прикамья арестовали автомобили должников за услуги ЖКХ

Так, в Свердловском районе Перми судебные приставы арестовали автомобиль «Лада Иксрей», владелец которого задолжал за отопление и горячее водоснабжение 108 тыс. руб. В Мотовилихинском районе Перми арест наложили на автомобиль «Равон Нексия». Долг его владельца перед ресурсоснабжающей организацией составил 76 тыс. руб. В Дзержинском районе Перми приставы арестовали автомобиль «Киа Селтос», собственник которого имеет долг за коммунальные услуги в размере 109 тыс. руб. В Ленинском районе Перми был арестован автомобиль «Форд Фокус». Его владелец задолжал за тепло и горячую воду 234 тыс. руб. — наибольшую сумму среди перечисленных должников.