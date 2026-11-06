На содержание дорог Магнитогорска выделили почти 3 млрд рублей

За обслуживание улично-дорожной сети Ленинского района власти готовы заплатить 715,9 млн руб., Правобережного — 571,8 млн руб., Орджоникидзевского — 1,2 млрд руб. Отдельно заказчик ищет подрядчика на содержание трасс в поселках всех трех районов за 487,7 млн руб. Контракты рассчитаны ровно на два года — 2027-й и 2028-й.