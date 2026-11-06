Восстановлено электроснабжение поселков красноярского Курагинского округа
Работы по устранению последствий аварии в Курагинском округе Красноярского края завершены. Электроснабжение в ранее отключенных населенных пунктах муниципального образования восстановлено к 06:20 6 ноября, сообщило главное управление МЧС по региону.
Как писал «Ъ-Сибирь», аварийное отключение населенных пунктов Курагинского округа произошло утром 4 ноября. Без электричества оказались поселки Петропавловка, Гуляевка и Черемшанка. Для обеспечения теплом и электричеством социально значимых объектов в экстренном порядке пришлось задействовать резервные источники электроснабжения.
На устранение причин аварии энергетикам потребовалось почти двое суток. «Речь идет о почти 70 км линий электропередачи, ведущих к этим населенным пунктам, которые располагаются преимущественно в тайге. Сотрудникам, ведущим восстановительные работы, нужно было осмотреть их целиком, найти все места повреждений и устранить их. Плюс к этому тяжелые погодные условия — все дороги и проезды перемело снегом и частично завалило деревьями. Где-то не могла пройти техника и приходилось добираться пешком»,— пояснили в «Россети Сибирь».
По предварительным оценкам энергетиков, причиной масштабного отключения электричества стали сильные снегопады, которые прошли 3 и 4 ноября. Согласно информации ГУ МЧС по краю, на устранении последствий аварии было задействовано 70 человек и 15 единиц техники.