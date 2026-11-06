Восстановлено электроснабжение поселков красноярского Курагинского округа

На устранение причин аварии энергетикам потребовалось почти двое суток. «Речь идет о почти 70 км линий электропередачи, ведущих к этим населенным пунктам, которые располагаются преимущественно в тайге. Сотрудникам, ведущим восстановительные работы, нужно было осмотреть их целиком, найти все места повреждений и устранить их. Плюс к этому тяжелые погодные условия — все дороги и проезды перемело снегом и частично завалило деревьями. Где-то не могла пройти техника и приходилось добираться пешком»,— пояснили в «Россети Сибирь».