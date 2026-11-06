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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске выросла стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Инициатором повышения выступило МУП «Ульяновскэлектротранс».
С 1 ноября в Ульяновске повысились тарифы на проезд в городском электротранспорте. Стоимость поездки в трамваях и троллейбусах теперь составляет 40 руб. при безналичной оплате и 43 руб. при расчете наличными.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Решение о пересмотре цен было принято на основании проекта постановления, подготовленного городским управлением по муниципальным закупкам и регулированию тарифов. Информация об изменениях опубликована МУП «Ульяновскэлектротранс».
Инициатором повышения выступило транспортное предприятие. Перевозчик объяснил необходимость увеличения стоимости проезда ростом операционных расходов.
Среди основных факторов удорожания услуг названы повышение цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, а также затраты на регулярное обслуживание подвижного состава и инфраструктуры.
Андрей Сазонов