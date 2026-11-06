«Провинциальные танцы» представили современную версию балета «Баядерка»

По словам художника-постановщика Степана Лукьянова, в основе современной концепции лежит понятие «лиминальное пространство» — это переход между сном и явью, жизнью и смертью. «Мне очень интересно работать с балетом и хореографами. Потому что хореограф, в отличие от драматических режиссеров или оперных, в чистом виде работает с пространством и глубиной»,— рассказал Степан Лукьянов.