«Провинциальные танцы» представили современную версию балета «Баядерка»
На сцене Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы» прошел закрытый показ спектакля «Баядерка. Превращение» художественного руководителя Татьяны Багановой. Современная интерпретация классического балета совмещает электронную музыку и классическую историю любви. Премьерные показы запланированы на 6, 7 и 8 ноября.
Премьера балета «Баядерка» состоялась 23 января 1877 года на сцене Большого театра в Санкт-Петербурге и стала бенефисом балерины Екатерины Вазем. Хореограф Мариус Петипа поставил спектакль на музыку Людвига Минкуса. Главным хореографическим достоянием считается сцена «Царство теней» во втором действии, которую называют «балетом внутри балета». По сюжету храмовая танцовщица Никия влюблена в воина Солора. Из-за ревности Великого брамина и мести раджи Дугманты с дочерью Гамзатти девушка погибает от укуса ядовитой змеи. В финале, после разрушения храма, души возлюбленных соединяются на небесах.
Точкой входа стала глава после гибели Никии. Худрук поместила зрителя в пространство осязаемых, наплывающих одно на другое состояний, переживаемых героями, отбросив линейность сюжета. По замыслу Татьяны Багановой, главная героиня, получившая смертоносный яд, хочет отомстить. Окруженная свитой подобных ей девушек-оборотней, она намерена забрать из земной жизни и присвоить себе Солора навсегда.
По словам художника-постановщика Степана Лукьянова, в основе современной концепции лежит понятие «лиминальное пространство» — это переход между сном и явью, жизнью и смертью. «Мне очень интересно работать с балетом и хореографами. Потому что хореограф, в отличие от драматических режиссеров или оперных, в чистом виде работает с пространством и глубиной»,— рассказал Степан Лукьянов.
Музыкальная часть была написана параллельно с хореографией. Композитор Константин Чистяков создает гибридную музыку, сочетая жанры noise, техно, IDM и саунд-дизайн. В качестве референса использовались произведения Людвига Минкуса (тема «Теней») и другие композиции, передающие настроение сцены.
Автор хотел сделать вокальные вставки с помощью искусственного интеллекта. «Мы пробовали, но в работу не взяли. Нейросети выдают популярные жанры, в которых просто повторяют одни и те же вещи миллион раз»,— пояснил Константин Чистяков.