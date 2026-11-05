В Татарстане 6 ноября ожидаются снег, метель и гололедица
В Татарстане 6 ноября прогнозируют мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах востока республики — снежные заносы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днем — от -1 до +3 градусов. Ветер юго-западный и западный, 6–11 м/с, с порывами до 15–18 м/с.
В Казани ночью и днем прогнозируется снег, на дорогах местами будет гололедица. Температура воздуха ночью составит -1…-3 градуса, днем — 0…+2 градуса. Порывы ветра днем могут достигать 14 м/с.