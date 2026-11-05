В Ростове сотрудники банка спасли пенсионеров от мошенников
В Ростове-на-Дону сотрудники банка в октябре предотвратили попытку мошенничества в отношении пожилой пары на общую сумму 1,5 млн руб. Как сообщили в дополнительном офисе «Ростовский» банка Уралсиб, в отделение обратились пенсионеры с намерением досрочно расторгнуть свои вклады. По словам клиентов, деньги им были необходимы для покупки дома в подарок дочери.
При детальном разговоре с клиентами сотрудники банка выяснили, что объявление о продаже недвижимости пожилые люди нашли на крупной онлайн-площадке объявлений. При этом самого дома они не видели, а документы на собственность им никто не показывал.
В соответствии с внутренними регламентами, в беседу с клиентами включились управляющий дополнительным офисом и представитель службы безопасности. Несмотря на то, что пенсионеры настаивали на снятии средств и уже начали заполнять необходимые документы, сотрудники банка заподозрили неладное и одновременно вызвали сотрудников МВД.
Прибывшим полицейским удалось выяснить подробности. У пожилой пары был обнаружен второй телефон, с которого они поддерживали связь с мошенниками. Как оказалось, злоумышленники вышли на пенсионеров после того, как те перешли по фишинговой ссылке в СМС-сообщении о якобы отключении коммунальных услуг. В результате они скомпрометировали свой личный кабинет на портале «Госуслуги».
Мошенники предложили «помочь» решить проблему за вознаграждение. Войдя в доверие, они вынудили пожилых людей придумать легенду о покупке дома и перевести часть сбережений. Лишь благодаря бдительности сотрудников банка план злоумышленников не был доведен до конца, и оставшиеся средства клиентов были спасены.
Люди старшего возраста чаще других становятся жертвами мошенников, злоумышленники входят в доверие и подталкивают их к рискованным шагам. Чтобы снизить этот риск, специалисты банка советуют регулярно обсуждать с пожилыми родственниками типичные схемы обмана.