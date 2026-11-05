В Ростове сотрудники банка спасли пенсионеров от мошенников

Прибывшим полицейским удалось выяснить подробности. У пожилой пары был обнаружен второй телефон, с которого они поддерживали связь с мошенниками. Как оказалось, злоумышленники вышли на пенсионеров после того, как те перешли по фишинговой ссылке в СМС-сообщении о якобы отключении коммунальных услуг. В результате они скомпрометировали свой личный кабинет на портале «Госуслуги».