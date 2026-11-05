60-летнего жителя Татарстана осудили за хранение более 6 кг наркотиков
В Азнакаево 60-летний местный житель получил три года лишения свободы условно за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Установлено, что в августе возле села Урсаево он собрал наркосодержащее растение, масса которого в высушенном виде превысила 6 кг.
Мужчина признал вину и пояснил, что употреблял наркотическое средство для облегчения болей, которыми страдает из-за возраста.