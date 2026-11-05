На Урале хоккеиста отстранили от любительской лиги за скрытое хоккейное прошлое
Артемовский городской суд отклонил иск хоккеиста-любителя к Федерации хоккея Свердловской области и Спортивной школе № 25. Мужчина требовал признать дискриминацией свое отстранение от соревнований, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным суда, мужчина выступал в дивизионе «БУХЛ КЛАССИК» в сезоне 2025–2026 годов. Согласно регламенту соревнований, участвовать в них могут только хоккеисты, которые ранее не занимались этим видом спорта профессионально.
При подаче заявки игрок не сообщил, что в детстве и юности проходил подготовку в хоккейной школе, участвовал в областных соревнованиях и имел юношеский спортивный разряд. После проверки спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Свердловской области отстранил его от дальнейших игр и присвоил статус «Спортшкольник». При этом результаты матчей с его участием пересматривать не стали.
Хоккеист не согласился с решением и обратился в суд. Он утверждал, что документы о присвоении ему спортивного разряда не сохранились, а проверка была проведена формально. В качестве доказательства мужчина представил сведения спортшколы за 2014 год, согласно которым числился в секции волейбола. При этом сам факт занятий хоккеем он не отрицал.
В Федерации настаивали, что юношеский разряд невозможно получить без соответствующей подготовки. Там также обратили внимание на уровень игры мужчины. В частности, во время одного из матчей он исполнил элемент «лакросс» — забросил шайбу в ворота из-за них. По мнению представителей Федерации, такой прием «практически не под силу любителям, никогда не проходившим обучение в хоккейных секциях».
Представитель Спортивной школы № 25 в свою очередь сообщил, что тренер хорошо знал истца и высоко оценивал его способности.
Изучив материалы дела, суд не нашел оснований считать действия Федерации и спортшколы дискриминацией и отказал в удовлетворении иска.