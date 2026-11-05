На Урале хоккеиста отстранили от любительской лиги за скрытое хоккейное прошлое

В Федерации настаивали, что юношеский разряд невозможно получить без соответствующей подготовки. Там также обратили внимание на уровень игры мужчины. В частности, во время одного из матчей он исполнил элемент «лакросс» — забросил шайбу в ворота из-за них. По мнению представителей Федерации, такой прием «практически не под силу любителям, никогда не проходившим обучение в хоккейных секциях».