В Таганроге до 9 ноября запустят новую котельную на месте разрушенной дронами
Новую котельную на улице Циолковского в Таганроге намерены ввести в эксплуатацию до 9 ноября. Она заменит объект, разрушенный в результате атаки беспилотников 27 мая. Об этом 5 ноября сообщила глава города Светлана Камбулова.
В настоящее время на объекте ведется подключение к инженерным ресурсам — воде, электричеству и газу. Пуск оборудования запланирован на конец текущей недели, подача тепла в жилые дома начнётся с воскресенья.
Восстановление прежней котельной власти сочли нецелесообразным, поэтому на её месте возвели новую блочную. Строительные работы стартовали 10 июля. От объекта зависит теплоснабжение 30 домов Военного городка.