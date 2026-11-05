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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Прокуратура Крыма проводит проверку ДТП с погибшим пассажиром

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств аварии, произошедшей в городском округе Феодосия, в которой погиб 18-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Согласно предварительной информации, вечером 4 ноября водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по улице Керченской в поселке Приморский, не справился с управлением и выехал на бордюр, после чего врезался в дерево. В результате ДТП погиб пассажир 2008 года рождения.
Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Алина Зорина