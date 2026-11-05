Прокуратура Крыма проводит проверку ДТП с погибшим пассажиром

Согласно предварительной информации, вечером 4 ноября водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по улице Керченской в поселке Приморский, не справился с управлением и выехал на бордюр, после чего врезался в дерево. В результате ДТП погиб пассажир 2008 года рождения.