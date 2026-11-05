Росфинмониторинг включил в перечень террористов 15-летнего жителя Самары
В реестре ведомства по Самаре теперь 61 физлицо и одна организация
15-летний житель Самары пополнил реестр физических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму и экстремизму. Решение принял Росфинмониторинг, сообщается на сайте ведомства.
В перечне подросток числится как физическое лицо. Его фамилия, имя и отчество отмечены звездочкой, что, по данным Росфинмониторинга, означает, что молодой человек подозревается или обвиняется в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью (имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого).
Сейчас в реестре ведомства по Самаре значатся 61 физическое лицо и одна организация. Из них 14 человек — несовершеннолетние. Самому молодому фигуранту списка из Самары 14 лет, самому старшему — 79 лет.