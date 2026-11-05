Росфинмониторинг включил в перечень террористов 15-летнего жителя Самары

В перечне подросток числится как физическое лицо. Его фамилия, имя и отчество отмечены звездочкой, что, по данным Росфинмониторинга, означает, что молодой человек подозревается или обвиняется в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью (имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого).