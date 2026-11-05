В Самаре на проспекте Металлургов погиб человек в результате пожара в квартире
Днем 4 ноября в Самаре на проспекте Металлургов произошел пожар в пятиэтажном доме. 68-летняя хозяйка одной из квартир погибла, сообщает МЧС Самарской области.
По информации министерства, на месте вызова горела квартира на первом этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м. Сын погибшей спал в соседней комнате, ему удалось спастись. Были эвакуированы 12 человек, включая двоих детей.
Предварительной причиной пожара в ведомстве называют неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, женщина уснула с непогашенной сигаретой.
Пожар тушили 22 специалиста и 7 единиц техники.