Башкирское отделение «МегаФона» возглавил Максим Загинай

Башкирия — не чужой регион для господина Загиная. Он является выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета. Опыт в телеком-сфере составляет 25 лет, в разное время он руководил эксплуатацией сети в Башкирии, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.