Башкирское отделение «МегаФона» возглавил Максим Загинай
Топ-менеджер является выпускником УГАТУ
ПАО «МегаФон» назначило экс-представителя компании в Магаданской области и Чукотском автономном округе Максима Загиная директором регионального отделения в Башкирии. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе «МегаФона».
Башкирия — не чужой регион для господина Загиная. Он является выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета. Опыт в телеком-сфере составляет 25 лет, в разное время он руководил эксплуатацией сети в Башкирии, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Как пояснили в «МегаФоне», на посту директора башкирского отделения Максим Загинай сконцентрируется на развитии технической инфраструктуры, реализации цифровых проектов для госсектора и корпораций, а также усилении дистрибуции.
«Он начинал здесь карьеру, формировал команду эксплуатации телекоммуникационных сетей, взаимодействовал с местным бизнесом и госорганами при подготовке инфраструктуры связи к масштабным мероприятиям», — отмечают в компании.
С 2012 года реготделение «МегаФона» возглавлял Дамир Байгильдин.