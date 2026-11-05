Стоимость аптечной корзины в Ижевске за месяц снизилась на 1,2%

При этом продажи по десяти основным аптечным категориям в Ижевске выросли в среднем на 8% относительно сентября. Сильнее всего выросли продажи средств от аллергии — на 18,1%, до 320,7 руб. за корзину — и лекарств от инфекций — на 15,6%, до 323,9 руб. Также стали больше покупать сердечно-сосудистых средств — на 14,4%, до 1 тыс. руб.