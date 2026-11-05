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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Удмуртия

Стоимость аптечной корзины в Ижевске за месяц снизилась на 1,2%

До 6,8 тысяч рублей
В Ижевске в октябре цена аптечной корзины за месяц сократилась на 1,2%, до 6,8 тыс. руб. По ее стоимости столицу Удмуртии поставили на последнее место среди 28 исследуемых городов. Ижевск стал самым доступным городом по этому показателю, следует из данных аналитиков «Мегаптека».

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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При этом продажи по десяти основным аптечным категориям в Ижевске выросли в среднем на 8% относительно сентября. Сильнее всего выросли продажи средств от аллергии — на 18,1%, до 320,7 руб. за корзину — и лекарств от инфекций — на 15,6%, до 323,9 руб. Также стали больше покупать сердечно-сосудистых средств — на 14,4%, до 1 тыс. руб.
В то же время ижевчане стали покупать на 6,7% меньше контрацептивов. Цена средств предохранения составляла 1,4 тыс. руб. Еще одной категорией, где сократились продажи, стали препараты для нервной системы и психического здоровья — на 3%, до 584,6 руб.