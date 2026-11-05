Стоимость аптечной корзины в Ижевске за месяц снизилась на 1,2%
До 6,8 тысяч рублей
В Ижевске в октябре цена аптечной корзины за месяц сократилась на 1,2%, до 6,8 тыс. руб. По ее стоимости столицу Удмуртии поставили на последнее место среди 28 исследуемых городов. Ижевск стал самым доступным городом по этому показателю, следует из данных аналитиков «Мегаптека».
При этом продажи по десяти основным аптечным категориям в Ижевске выросли в среднем на 8% относительно сентября. Сильнее всего выросли продажи средств от аллергии — на 18,1%, до 320,7 руб. за корзину — и лекарств от инфекций — на 15,6%, до 323,9 руб. Также стали больше покупать сердечно-сосудистых средств — на 14,4%, до 1 тыс. руб.
В то же время ижевчане стали покупать на 6,7% меньше контрацептивов. Цена средств предохранения составляла 1,4 тыс. руб. Еще одной категорией, где сократились продажи, стали препараты для нервной системы и психического здоровья — на 3%, до 584,6 руб.