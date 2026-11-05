Суд прекратил дело об отмене приватизации выставочного комплекса «Башкортостан»
Прокуратура отозвала иск к «Сталоксу» и мэрии Уфы
Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по делу о признании незаконной продажи 51% уставного капитала АО «Выставочный комплекс "Башкортостан"». Как сообщал «Ъ-Уфа», с соответствующим иском в декабре прошлого года обратилась прокуратура Башкирии.
В начале 2025 года мэрия Уфы заявила о намерении продать 35,75 тыс. ценных бумаг компании (51% акций), владеющей выставочным комплексом на улице Менделеева и земельным участком площадью 5,4 га. Единственным участником торгов стало ООО «Сталокс», выкупившее лот за 53 млн руб.
По мнению прокуратуры, сделка нарушила законодательство о приватизации государственного и муниципального имущества, а также законодательство о конкуренции. 18 декабря арбитражный суд на время разбирательства арестовал акции выставочного комплекса. Соответчиками выступали мэрия Уфы, управление земельных и имущественных отношений города и «Сталокс».
На судебном заседании 2 ноября прокуратура подала ходатайство об отказе от исковых требований. В тот же день суд снял запрет на распоряжение акциями и прекратил производство по делу. С чем связано решение прокуратуры отозвать иск, не поясняется.