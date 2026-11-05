Жителя Ленобласти арестовали по делу о подготовке диверсии на железной дороге
В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта по заданию украинской стороны. По данным ФСБ, при обыске у него обнаружили самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
По версии ФСБ, в 2024 году жителя региона 1978 года рождения завербовал участник запрещенной в России террористической организации, подконтрольной украинским спецслужбам. Помимо подготовки диверсии на железной дороге, мужчина, как утверждает ведомство, собирал и передавал сведения о расположении объектов Вооруженных сил России и автозаправочных станций в Петербурге.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ — о покушении на диверсию.
По решению суда мужчину заключили под стражу. В ФСБ заявили, что он признал вину и сотрудничает со следствием.