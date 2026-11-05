Жителя Ленобласти арестовали по делу о подготовке диверсии на железной дороге

В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта по заданию украинской стороны. По данным ФСБ, при обыске у него обнаружили самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.