Компания в Югре задолжала 500 тыс. рублей сотруднику за сверхурочную работу
В Нефтеюганске прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в компании, специализирующейся на обработке нефтяных и газовых скважин, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). В 2025 году перед одним из сотрудников образовалась задолженность в 500 тыс. руб. за сверхурочную работу.
Для защиты прав работника прокуратура направила руководству организации представление с требованием устранить допущенные нарушения. В результате вмешательства надзорного органа предприятию пришлось провести перерасчет зарплаты. Кроме того, работнику была выплачена компенсация за задержку денежных средств.