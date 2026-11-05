Компания в Югре задолжала 500 тыс. рублей сотруднику за сверхурочную работу

В Нефтеюганске прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в компании, специализирующейся на обработке нефтяных и газовых скважин, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). В 2025 году перед одним из сотрудников образовалась задолженность в 500 тыс. руб. за сверхурочную работу.