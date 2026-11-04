Депутат попросила Генпрокуратуру проверить лагерь в Бугульме, где умерла девочка

Госпожа Чемерис просит проверить соблюдение в лагере санитарно-эпидемиологических требований, законодательства об охране здоровья и защите прав несовершеннолетних. Также она предложила дать правовую оценку действиям медицинского персонала и руководства учреждения при оказании помощи ребенку.