Депутат попросила Генпрокуратуру проверить лагерь в Бугульме, где умерла девочка
Ребенок скончался 2 ноября предположительно от менингококка
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Роза Чемерис обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия администрации лагеря имени Губина в Бугульме после смерти 12-летней девочки от менингококковой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Госпожа Чемерис просит проверить соблюдение в лагере санитарно-эпидемиологических требований, законодательства об охране здоровья и защите прав несовершеннолетних. Также она предложила дать правовую оценку действиям медицинского персонала и руководства учреждения при оказании помощи ребенку.
Кроме того, депутат попросила взять под контроль противоэпидемические мероприятия в отношении остальных 194 детей, находившихся в лагере.
Ранее сообщалось, что по факту смерти девочки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ребенок пожаловался на головную боль и высокую температуру 1 ноября. Вечером ее забрали родители, на следующий день вызвали скорую помощь. Несмотря на госпитализацию, ребенок скончался. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции, менингококцемия и синдром Уотерхауса — Фридериксена.