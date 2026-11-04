В Кировской области наградили школьника, спасшего человека
Награды также получили работники сельского хозяйства, педагоги и врачи
Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил медаль Совета федерации «За проявленное мужество» семикласснику из Лузы Егору Кокину за спасение человека. Об этом сообщил пресс-центр правительства области.
В апреле школьник спас местного жителя, провалившегося под лед на озере Черном в деревне Озерской. Понимая, что лед тонкий, мальчик ползком добрался до пострадавшего и помог ему выбраться на берег.
Церемония награждения прошла в Вятской филармонии. Губернатор области также вручил государственные и областные награды работникам сельского хозяйства и промышленности, педагогам, врачам, ветеринарам и многодетным семьям.
На церемонии господин Соколов поздравил жителей региона с Днем народного единства и отметил исторический вклад Вятки в формирование ополчения Минина и Пожарского. По словам губернатора, праздник приобретает особое значение в объявленный в России Год единства народов.