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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

Раис Татарстана поздравил жителей с Днем народного единства

Он отметил вклад Ассамблеи народов Татарстана в сохранение национальных традиций
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. В обращении он назвал праздник символом преемственности поколений, уважения к истории страны и взаимной поддержки, сообщила пресс-служба главы республики.
Раис Татарстана поздравил жителей с Днем народного единства

Раис Татарстана поздравил жителей с Днем народного единства

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, представители разных народов и конфессий на протяжении истории вместе преодолевали испытания и трудились ради благополучия страны. Он также отметил вклад Ассамблеи народов Татарстана, педагогов, ученых и деятелей культуры в сохранение национальных традиций.
В завершение господин Минниханов пожелал татарстанцам здоровья, благополучия и успехов в реализации планов.
Анна Кайдалова