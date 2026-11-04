Раис Татарстана поздравил жителей с Днем народного единства
Он отметил вклад Ассамблеи народов Татарстана в сохранение национальных традиций
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. В обращении он назвал праздник символом преемственности поколений, уважения к истории страны и взаимной поддержки, сообщила пресс-служба главы республики.
По словам господина Минниханова, представители разных народов и конфессий на протяжении истории вместе преодолевали испытания и трудились ради благополучия страны. Он также отметил вклад Ассамблеи народов Татарстана, педагогов, ученых и деятелей культуры в сохранение национальных традиций.
В завершение господин Минниханов пожелал татарстанцам здоровья, благополучия и успехов в реализации планов.