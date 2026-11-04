Объем госзакупок у бизнеса Татарстана вырос на 12%, до 349 млрд рублей

Крупнейшим направлением стало строительство: на него пришлось 242,8 млрд руб., или 70% общего объема закупок. Еще 62,7 млрд руб. составили закупки продукции обрабатывающей промышленности. В частности, заказчики приобрели лекарственные средства и материалы на 11 млрд руб., электрическое оборудование — на 10,7 млрд руб.