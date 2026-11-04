Объем госзакупок у бизнеса Татарстана вырос на 12%, до 349 млрд рублей
Объем государственных закупок в Татарстане за январь–август этого года превысил 349 млрд руб., увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики республики.
За восемь месяцев в республике провели 51,3 тыс. электронных процедур. По 44-ФЗ заключили контракты на 238,8 млрд руб., по 223-ФЗ — на 110,5 млрд руб.
Крупнейшим направлением стало строительство: на него пришлось 242,8 млрд руб., или 70% общего объема закупок. Еще 62,7 млрд руб. составили закупки продукции обрабатывающей промышленности. В частности, заказчики приобрели лекарственные средства и материалы на 11 млрд руб., электрическое оборудование — на 10,7 млрд руб.
В сфере информационных и коммуникационных услуг провели 890 тендеров на 9,6 млрд руб. Также заказчики закупили горнодобывающую продукцию на 8,6 млрд руб. и административные услуги на 5,8 млрд руб.