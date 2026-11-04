В Татарстане отмемнили угрозу атаки БПЛА
В Татарстане в 09:35 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Заинск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Заинск, Бугульма, Набережные Челны и Нижнекамск отменена», — говорится в сообщении.
Меру ввели в 08:01. Также с 07:44 в республике действует режим беспилотной опасности.
На этом фоне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы в 05:44 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.