В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
В Татарстане в 08:01 объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Заинск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Заинск», — говорится в сообщении.
Также с 07:44 в республике действует режим беспилотной опасности.
На этом фоне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы в 05:44 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.