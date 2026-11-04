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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане в 08:01 объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Заинск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Заинск», — говорится в сообщении.
Также с 07:44 в республике действует режим беспилотной опасности.
На этом фоне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы в 05:44 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.
Анна Кайдалова