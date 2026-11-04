Турция стала самым популярным зарубежным направлением у жителей ПФО
В числе популярных направлений также оказались Египет, Таиланд, Китай и ОАЭ
Турцию в ближайшие 12 месяцев собираются посетить 38% путешественников из Приволжского федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Туту».
Второе место разделили Египет и Таиланд — их выбрали по 24% респондентов. Поездку в Китай планируют 21%, в ОАЭ — 20%.
Турция и Египет также стали самыми популярными направлениями среди уже посещенных стран. За последние два года в Турции побывали 56% опрошенных из ПФО, в Египте — 28%, в Китае — 21%.
При выборе направления жители Приволжья чаще обращали внимание на туристическую инфраструктуру: отели, транспорт и медицину. Этот критерий назвали 33% участников опроса.